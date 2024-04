Etikettekurs geschwänzt? Prinz Harry fällt unangenehm auf

Das sieht einem Prinzen aber gar nicht ähnlich! Prinz Harry (39) ist seit seinem Umzug in die USA und dem Veröffentlichen seiner Memoiren in aller Munde. Nicht jedem gefällt es, dass er damit seiner Familie, dem britischen Königshaus, in den Rücken fiel. Nun sorgt ein Clip auf X für Aufsehen. Dieser zeigt den in Ungnade gefallenen Bruder des Thronfolgers bei der Royal Salute Polo Challenge in Florida. Dabei wird er dabei erwischt, wie er sich mit den Fingern über seine Nase wischt und diese daraufhin an seinem Oberteil sowie seiner Hose abwischt.

Wie die Reaktionen unter dem Video auf X beweisen, sind die Nutzer ganz schön angewidert von dem Verhalten des Prinzen. "Dieses Nase-Abwischen mit der Hand ist so eklig" oder auch "Ich würde es ja durchgehen lassen, dass er sich die Nase abgewischt hat, aber seine Hand dann auch noch an seinem Shirt und seiner Hose [...] abzuwischen?", lauten einige Kommentare auf der Plattform. Ein weiterer User glaubt: "Er hat wohl die Etikettekurse im Palast verpasst."

Einer von Harrys Polo-Kumpels ist aber restlos begeistert von dem Rotschopf und wie er die vergangenen Jahre gemeistert hatte. "Prinz Harry geht es sehr gut, und ich bewundere, wie er sich in den letzten Jahren voll und ganz der Vaterschaft angenommen hat", erklärte Nacho Figueras (47) gegenüber People. Er sehe zu dem 39-Jährigen in seiner Rolle als Papa auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nacho Figueras, Delfina Blaquier, Meghan und Prinz Harry bei der Royal Salute Polo Challenge

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Harrys Verhalten? Das geht gar nicht! Ich finde das nicht schlimm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de