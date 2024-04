So schick hausten Prinz Harry und Meghan bei Florida-Besuch

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ließen es sich gut gehen! Am Wochenende veranstaltete der Sohn von König Charles III. (75) ein Charity-Polo-Event in Florida. Seine Frau war mit von der Partie – und die beiden sparten bei der Unterbringung offenbar nicht. Wie ein Augenzeuge gegenüber Hello! berichtet, waren Harry und Meghan bei ihrem Trip im Four Seasons Hotel in Palm Beach untergekommen. Das Hotel liegt direkt am Meer und ist mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die teuersten Suiten kosten über 7.000 Euro! Das Hotel bietet unter anderem eine Sterneküche und einen eigenen Spa-Bereich sowie einen eigenen Strandabschnitt und einen großen Poolbereich. Die Royals waren allerdings nur kurze Zeit zu Besuch.

Wie die Augenzeugin dem Magazin weiter berichtet, schlenderten Harry und Meghan an einem Tag sogar über die Hotelanlage. Die einstige Suits-Darstellerin soll demnach einen lässigen Look, bestehend aus einer weißen Caprihose und einem schwarzen Top, getragen haben, während Harry ebenfalls ganz cool mit T-Shirt und Sneakern unterwegs war. Weitere Infos zu ihrem Luxushotel-Aufenthalt sind allerdings nicht durchgesickert.

Viel Zeit, um am Pool zu liegen, hatten Harry und Meghan wahrscheinlich ohnehin nicht. Für seine Organisation Sentebale veranstaltete der 39-Jährige nämlich ein Polo-Match mit anschließendem Dinner. Einige Politiker und Unternehmer waren dafür anwesend. An diesem Abend legten die Zweifacheltern daher einen eleganten Auftritt hin: Meghan trug ein schwarzes Neckholderkleid mit freiem Rücken und sah total schick aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / nachofigueras Nacho Figueras, Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den luxuriösen Aufenthalt von Prinz Harry und Meghan im Four Seasons Hotel in Palm Beach? Toll, wenn sie sich das leisten können! Übertrieben für so einen kurzen Trip. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de