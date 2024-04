Etwa in TV-Show? Tori Spelling will sich wieder verlieben!

Tori Spelling (50) lässt sich offiziell von ihrem Ex Dean McDermott (57) scheiden. Nach 18 Ehejahren geht die Schauspielerin wieder als Single durchs Leben. Doch das will die Mutter von fünf Kindern ändern, wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet. "Ob ganz natürlich im echten Leben oder bei einem Blind Date, Tori will wieder die Liebe finden", erzählt die Quelle und fügt hinzu: "Sie würde auch über eine TV-Show nachdenken, in der es darum geht, ihr einen neuen Mann zu verschaffen."

Denn obwohl ihre Ehe erst kürzlich mit der Scheidung aufgelöst wurde, ist sie schon länger vorbei. "Sie ist bereit, ihr Herz wieder für eine weitere Beziehung zu öffnen und hat das Gefühl, dass sie es verdient hat, wieder glücklich und verliebt zu sein", plaudert der Informant weiter aus. Die 50-Jährige sei für den nächsten Abschnitt in ihrem Leben bereit – vor allem nach allem, was sie zuletzt durchgemacht habe, sei das einfach nur unglaublich für sie. "Tori ist jetzt 50 und es geht ihr nicht darum, eine Midlife-Crisis zu haben und nur Affären zu haben. Sie möchte und erwartet von diesem Zeitpunkt an tiefgründige Beziehungen", erklärt die Quelle weiter.

Wird Tori also jetzt die nächste Bachelorette? Mit TV-Shows kennt sich die Blondine jedenfalls schon aus. Neben ihrer Rolle als Donna Martin in Beverly Hills, 90210 hatte sie mit ihrem Ex Dean auch schon eigenen Reality-TV-Shows. Unter anderem von 2007 bis 2012 "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood", bei der Kameras ihren Familienalltag begleitet hatten. 2014 versuchte sie dann mit "True Tori" und "Tori & Dean: Cabin Fever" an diesen Erfolg anzuknüpfen. Nach nur einer Season war aber auch schon Schluss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Tori Spellings Entscheidung, nach der Scheidung wieder die Liebe zu finden? Großartig! Sie verdient es, glücklich zu sein. Verwirrend, nach so langer Ehe direkt sogar eine Datingshow? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de