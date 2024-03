Tori Spelling reicht offiziell die Scheidung von Ex Dean ein

Tori Spelling (50) will die Scheidung! Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr Mann Dean McDermott (57) hatten sich im Juni vergangenen Jahres nach über 18 Jahren Ehe getrennt. Nun möchte sie das Liebes-Aus offiziell zu Papier bringen, wie TMZ aus vorliegenden Gerichtsdokumenten erfahren haben will. Als offizielles Datum für die Trennung hat die Blondine den 17. Juni 2023 festgelegt. Es wird gesagt, die Schauspielerin beantrage wegen "unüberbrückbarer Differenzen" zwischen ihr und ihrem Ex die Auflösung der Ehe.

Aufgrund der Scheidung muss das ehemalige Paar einige Vereinbarungen hinsichtlich der fünf gemeinsamen Kinder und ihres Vermögens treffen: Im Falle des Sorgerechts der noch minderjährigen Kinder bittet sie laut den Dokumenten einerseits um das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und andererseits um das geteilte Sorgerecht, was bedeutet, dass sich finanziell beide Parteien kümmern müssen. Tori zeigt sich zudem offen dafür, dass Dean ein Besuchsrecht erhält. Die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes muss im Laufe des Verfahrens festgelegt werden – einen Ehevertrag gibt es wohl nicht.

Kurz nach ihrer Trennung entbrannte zwischen dem Noch-Ehepaar ein Rosenkrieg – zwischenzeitlich schien es den beiden aber wieder besser zu gehen. Ein Informant berichtete gegenüber ET: "Tori und Dean sind an einem viel besseren Punkt." Zuletzt sah man die TV-Bekanntheit allerdings nach einem Treffen mit dem kanadischen Schauspieler bei einem kleinen Nervenzusammenbruch. Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen, auf denen sie total aufgelöst ihr Gesicht in ihren Händen vergräbt und bitterlich weint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling beim iHeartRadio Jingle Ball, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es bei Tori und Dean letztendlich zur Scheidung kommt? Ich dachte irgendwie, sie finden noch mal zueinander... Ja, das hat man kommen sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de