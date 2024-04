Hannah Kerschbaumer lässt sich für ihren Sohn Tattoo stechen

Hannah Kerschbaumer (31) verewigt dieses besondere Datum auf ihrer Haut. Seit einigen Monaten ist die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Mutter eines Sohnes. Die Geburt ihres ersten Nachwuchses wird die Influencerin nie vergessen, wie sie nun via Instagram verrät. "20: 33 Uhr am 20.12.023 hat mein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Du bist mein Ein und Alles, Baby J", schreibt die Neumama zu einem Beitrag, der sie im Tattoostudio zeigt. Denn Hannah lässt sich die Geburts-Uhrzeit auf den Nacken tätowieren.

Das Tattoo kommt bei Hannahs Community sehr gut an. "Geile Idee. Inspiriert mich gerade, da ich auch überlege, was ich mir bezüglich meines Sohnes tätowieren lassen möchte", ließ eine Userin sie unter dem Beitrag wissen. Weitere begeisterte Kommentare lauteten: "Tolle Auswahl" und "Schöne Idee". Auch Hannahs Reality-TV-Kollegin Denise Hersing (28) schrieb: "Oh, das ist cute."

Am 23. Dezember hatte die 31-Jährige verkündet, dass ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat. Via Instagram veröffentlichte sie einen Clip, in dem die Hand ihres Neugeborenen zu sehen war. Dazu verfasste Hannah folgende Zeilen: "Ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Während ich das hier schreibe, laufen mir die Tränen runter, vor Glück und Liebe!" Joshua sei der ganze Stolz seiner Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumers neues Tattoo

Anzeige Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Mann Chris im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Hannah Kerschbaumers Tattoo? Richtig süß! Ich finde auch die Stelle sehr gut. Mir gefällt es nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de