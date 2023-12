Hannah Kerschbaumer veröffentlicht ihren Geburtsbericht!

Das lief nicht ganz rund! Vor einigen Tagen wurde das Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Hannah Kerschbaumer (31) und ihres Ehemanns Chris auf den Kopf gestellt. Die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes lief nicht ganz wie geplant. Doch am 20. Dezember konnten sie den kleinen Joshua nach langem Warten endlich in ihren Armen halten. Nun teilt Hannah ihren persönlichen Geburtsbericht im Netz!

Die frischgebackene Mutter lässt mit ihren Fans auf Instagram die Entbindung Revue passieren. "Zwölf Tage über den ET, zur Einleitung und zum Kaiserschnitt", betitelt die 31-Jährige das Video. Anfangs sei eine natürliche Geburt geplant gewesen, doch als der Termin weit überschritten war, habe sie sich für eine Einleitung entschieden. Weiterhin sei nichts geschehen, bis die Dosis der Tabletten erhöht wurde. "Hier hatte ich minimale Anzeichen von Wehen, die das Baby so sehr in Stress versetzten, dass die Herztöne zweimal fielen", erklärt sie. Vier Stunden später erblickte Söhnchen Joshua gesund das Licht der Welt.

Doch auch nach der Geburt ging es für die frischgebackenen Eltern turbulent weiter. Hannah postete vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story ein Foto von ihrem Weg ins Krankenhaus. "Verstopfter Tränenkanal – wir werden wahrscheinlich die nächsten Wochen damit zu kämpfen haben", teilte sie wenig später mit.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit Sohn Joshua

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Dezember 2023

