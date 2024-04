Joshua Kushner und Karlie Kloss schlendern durch New York

Stylish unterwegs! Karlie Kloss (31) und ihr Ehemann Joshua Kushner (38) schlenderten am Mittwoch ganz stilbewusst durch die Straßen von New York, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Während ihres entspannten Spaziergangs fiel besonders Karlies elegant gewähltes Outfit auf: Das Model trug eine cremefarbene Bluse mit Volantärmeln, die seine Handgelenke schmückten. Dazu kombinierte sie eine dunkle Jeans, die ihr bis über die Knöchel reichte, und ein Paar schlichte Mokassins. Doch vor allem die 30.000 Euro teure Birkin Bag zog alle Blicke auf sich – der braune Ton stellte einen harmonischen Kontrast zu den gedämpften Farben ihres Looks dar.

Ihr Ehemann entschied sich eher für ein entspanntes Outfit. Joshua trug einen monochromen Look, bestehend aus einem dunkelblauen legeren Hemd, Jeans und schwarzen Turnschuhen. Während ihres Spaziergangs in der Nähe des Trump Towers lief er Hand in Hand mit seiner Frau – zusammen stolzierte das Powercouple durch die Straßen ihres Wohnortes. Laut Wall Street Journal waren die beiden nach einem kurzen Aufenthalt in Miami nach der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2021 wieder nach Manhattan zurückgekehrt.

Obwohl Karlie und Joshua ihre Beziehung aus den Augen der Öffentlichkeit fernhalten, ist bekannt, dass die beiden seit 2012 zusammen sind. Ihre Beziehung rückte mehr ins Rampenlicht, als ihr Schwager Jared Kushner (43) mit Donald Trump (77) für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidierte, da er mit Ivanka Trump (42) liiert ist. Doch das Model kümmerte sich nicht sonderlich um die öffentliche Meinung. Glücklich verliebt, heirateten Joshua und Karlie im Jahr 2018 und begrüßten 2021 ihren ersten Sohn Levi Joseph. Zwei Jahre später verkündete das Paar während der Met Gala ihre zweite Schwangerschaft – im Juli erblickte ihr zweiter Sohn, Elijah Jude, das Licht der Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Kushner und Karlie Kloss 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Kushner und Karlie Kloss bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Karlie Kloss' Outfit? Sehr stilvoll! Es ist nicht mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de