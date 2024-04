Molly-Mae Hague und Tommy waren in Autounfall verwickelt!

Molly-Mae Hague (24) berichtet in ihrem neuen YouTube-Video von einem Unglück auf der Straße: Sie und ihr Partner Tommy Fury waren in einen Autounfall verwickelt! "Es war das Verrückteste, was wir je erlebt haben – wir hatten sozusagen unseren ersten kleinen Autounfall. Uns geht es sehr gut, aber eine Frau ist buchstäblich direkt in Tommys Auto gefahren", erzählt die britische Influencerin. Ihre gemeinsame Tochter Bambi war zum Glück zu dieser Zeit nicht im Auto.

Weiter berichtet Molly, dass eine ältere Frau aus einer Einfahrt gefahren ist und sie gerammt hat. "Dann hat sie ihr Auto zurückgesetzt, weil ich glaube, dass sie dachte: 'Oh mein Gott, ich bin gerade in jemanden reingefahren!' Aber dann hat sie wieder aufs Gaspedal gedrückt und ist wieder direkt in uns hineingefahren, also hat sie uns zweimal angefahren!", führt die einstige Love Island-Kandidatin weiter aus. Tommys Auto habe einen kleinen Sachschaden davon getragen, aber die beiden seien der anderen Frau nicht böse und haben ihre Personalien nicht aufgenommen: "Sie muss Ende 70, Anfang 80 gewesen sein, sie war wirklich ziemlich alt und es hat mir das Herz gebrochen, weil sie völlig geschockt war von dem, was gerade passiert war."

In ihrem neuen Video erzählt Molly aber nicht nur von dem Autounfall. Sie zeigt auch, wie sie sich fertigmacht und spricht über ihre Haare. Dabei enthüllt sie einen kleinen Funfact, der viele Fans überraschen dürfte: Die 24-Jährige hatte früher nämlich mal einen krassen Kurzhaarschnitt! "Ich hatte buchstäblich einen Pixie-Schnitt wie Frankie von The Saturdays. Es war so unglaublich kurz", witzelt die Britin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Entscheidung, keine weiteren Maßnahmen gegen die ältere Fahrerin zu ergreifen? Sehr mitfühlend von ihnen. Naiv. Jemand muss doch für die Schäden aufkommen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de