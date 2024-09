Paula Abdul muss aufgrund von Verletzungen ihre Tour absagen

Dieser Schritt fällt Paula Abdul (62) nicht leicht! Die Sängerin hat ihre geplante Tournee in Kanada aufgrund von Verletzungen abgesagt. Diese Neuigkeit teilt die "Rush Rush"-Interpretin via Instagram ihren Fans mit. Paula erklärt: "Schweren Herzens muss ich euch ein Update zu einigen Verletzungen geben, die ich mir kürzlich zugezogen habe. Um weiterzumachen, habe ich gezielte Injektionen erhalten, die mir vorübergehend Erleichterung verschaffen werden, aber die Anforderungen einer ganzen Tournee sind eine andere Geschichte." Eine ihrer Verletzungen sei jedoch so schwerwiegend, dass sie sich einer OP unterziehen muss.

"Ich möchte mich bei all meinen wunderbaren Fans in Kanada und den USA entschuldigen, ihr bedeutet mir die Welt und das bricht mir wirklich das Herz. Ich habe mich auf die Energie, die Liebe und die Verbindung gefreut, die wir immer teilen, wenn wir zusammen sind", schreibt sie emotional in ihrem Beitrag weiter. Paula verspreche aber, dass sie zurückkommen werde – stärker und besser denn je. "Ich danke euch für eure Liebe, eure Geduld und euer Verständnis während dieser Zeit", fügt sie abschließend hinzu.

Abseits der Bühne hat Paula vor Kurzem für Schlagzeilen gesorgt, als sie den "American Idol"-Produzenten Nigel Lythgoe des sexuellen Übergriffs beschuldigte. In einer im Dezember 2023 eingereichten Klage behauptet sie, Nigel habe sie während ihrer Zeit bei "American Idol" und "So You Think You Can Dance" zweimal sexuell belästigt. Der Produzent äußerte sich schockiert über die Vorwürfe und bestritt sie vehement, indem er der 62-Jährigen "zerstreutes Verhalten" vorwarf. Er versprach, gegen die Vorwürfe anzugehen, da sie nicht der Wahrheit entsprechen und ihm tiefen Schmerz zufügten.

Getty Images Paula Abdul, Musikerin

Getty Images Paula Abdul und Nigel Lythgoe, Mai 2016

