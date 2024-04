Prinz William spürt enorme Verantwortung für das Königshaus!

Das britische Königshaus musste in letzter Zeit viele Rückschläge verarbeiten. Besonders die Krebsdiagnosen von Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) haben den Royals zugesetzt. Auch an dem sonst so selbstbewussten Prinz William (41) gehen diese Tragödien nicht spurlos vorbei. Eine Quelle berichtet gegenüber Us Weekly nun, wie es dem Königssohn in dieser Situation geht. "William fühlt sich verpflichtet, die Stabilität der Monarchie aufrechtzuerhalten. Er will der Öffentlichkeit das Gefühl vermitteln, dass alles in Ordnung sein wird", berichtet der Insider. Diese Aufgabe sei eine "enorme Verantwortung".

Schon vor der Bekanntgabe der gesundheitlichen Probleme steckte die Royal Family in Schwierigkeiten. Seit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) der Familie den Rücken zugekehrt hatten, waren Charles' Zukunftspläne in Gefahr. Der Sohn von Queen Elizabeth (✝96) soll eigentlich geplant haben, sein Königreich mit der Hilfe seiner engsten Verwandten zu leiten. "Es wurde immer davon ausgegangen, dass Charles die Unterstützung von seinen drei Geschwistern, seinen zwei Kindern und ihren Frauen haben würde", erklärt die Quelle.

Neben Harry sorgte auch Prinz Andrew (64), der Bruder des Königs, für Negativschlagzeilen. Wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66) und seiner mutmaßlichen Verwicklung in Sexualstraftaten ist der Royal auch kein Vertrauter von Charles mehr. Erst kürzlich bekam der Skandal um den 64-Jährigen durch den neuen Film "Scoop" wieder mehr Aufmerksamkeit. Laut dem Experten Richard Fitzwilliams sei der Streifen sehr unangenehm für den Ex-Mann von Sarah Ferguson (64). "Es ist sehr peinlich für den Palast und einfach ein weiteres Indiz dafür, dass Andrew völlig ungeeignet für die königliche Familie ist, in die er hineingeboren wurde", führt er gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2018

Getty Images Prinz Andrew

