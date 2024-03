Werden sich Prinz Harry und Charles etwa bald versöhnen?

Es gibt Hoffnung. Seitdem Prinz Harry (39) seinen royalen Pflichten im Jahr 2020 den Rücken gekehrt hatte, herrscht Eiszeit zwischen ihm und seiner Familie. Vor allem die Beziehung zu seinem Vater König Charles (75) schien sehr unter der Entfremdung des Rotschopfs zu leiden. Jedoch könnte die Krebserkrankung des Monarchen nun dafür sorgen, dass die beiden Royals ihren Disput beiseitelegen. Kommt es endlich zur Versöhnung zwischen Harry und Charles?

"Ich bin sicher, dass es für beide emotional anstrengend war, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Es war ein positiver Schritt", berichtet ein Palast-Insider gegenüber People über die Entwicklungen seit Charles' Diagnose. Auch wenn Harrys Besuch in Großbritannien nur von kurzer Dauer war, soll er dankbar für den Moment mit seinem Vater gewesen sein, meint eine Quelle zu wissen. Deshalb seien die gemeinsamen Minuten auch ein wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung für die zerstrittenen Royals gewesen.

Ob Harry irgendwann wieder zu seiner Familie findet, ist ungewiss. Im Promiflash-Interview ist Adelsexperte Jürgen Worlitz jedoch der Auffassung, dass dies nur unter einer Bedingung geschehen könne – und zwar, wenn der 39-Jährige sich von Herzogin Meghan (42) scheiden lässt. Denn inzwischen sei die Angst viel zu groß, seine Gattin könnte interne Informationen des Königshauses aus Harry herauskitzeln, sollte dieser irgendwann wieder in solche eingeweiht werden.

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

