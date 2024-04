Timur Ülker rettet Kind mit Stammzellenspende das Leben

Timur Ülker (34) hilft einem Patienten in Not. Der GZSZ-Star registrierte sich vor fünf Jahren als Stammzellenspender bei der DKMS. Jetzt war es so weit und der Schauspieler wurde für eine Spende kontaktiert. "Ich habe plötzlich einen Anruf bekommen und da hieß es: 'Wir haben einen Patienten, der matcht'", erzählt er in einem Video, das RTL vorliegt. Er habe nicht lange überlegt und der Knochenmarkspende zugestimmt. "Mir bedeutet diese Spende sehr viel. Wenn ich hoffentlich mindestens 70 oder 80 Jahre alt werden darf, kann ich sagen: 'Ich habe ein Menschenleben gerettet oder es zumindest versucht und alles dafür getan'", führt er aus. Besonders schön: Der Schauspieler hilft mit seiner Spende einem Jungen aus England. "Als ich das als Papa gehört habe, hat mich das emotional komplett aus der Bahn geworfen", gibt er preis.

Er klärt zudem auf, wie die Operation abgelaufen ist. Kurz vor dem Eingriff habe er ein wenig Muffensausen bekommen. "Dabei wurde mir unter Narkose mittels einer Punktion das Knochenmark, in dem die Stammzellen enthalten sind, aus meinem Beckenkamm entnommen", berichtet er in dem Clip. Er befinde sich jetzt im Genesungsprozess – die kommende Woche ist Ruhe für den Schauspieler angesagt. "Es tut schon wie Muskelkater weh und man ist eine Woche krankgeschrieben", sagt er. Er würde sich aber jederzeit wieder für den Eingriff entscheiden. "Ich bin happy, dass es geschafft ist und ich hoffe jetzt einfach nur von ganzem Herzen, dass die Spende erfolgreich transplantiert wird und die Empfängerperson dann ein neues Leben führen kann und wünsche alles Gute", betont er.

Für Timur war das Jahr 2023 turbulent. "2023 war eines der herausforderndsten Jahre seit Langem. Es war eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen", erzählte er im RTL-Interview. Er habe bei einem Hausbauprojekt mit rechtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt – hinzukamen Probleme mit seinem Musikvertrag. "Dies alles kostete mich viel Energie und ich konnte ein Jahr lang keine neuen Songs veröffentlichen", führte er hier aus.

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker im Krankenhaus, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Timur Ülker, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Timur so öffentlich über den Eingriff spricht? Total gut und wichtig, dass er darüber aufklärt. Na ja, das ist schon ein sehr privates Thema... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de