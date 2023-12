"Achterbahnfahrt": Timur Ülkers Jahr 2023 war ein Auf und Ab

Für ihn war das ein Wechselbad der Gefühle. Seit 2018 ist Timur Ülker (34) ein fester Bestandteil von GZSZ. Auch in der Liebe scheint der Schauspieler mit seiner Freundin Caroline das große Los gezogen zu haben. Inzwischen sind die beiden nicht nur über zehn Jahre zusammen, sondern auch stolze Eltern von zwei Kindern. Doch nun verrät Timur, dass er ein turbulentes Jahr hinter sich hat!

Im Interview mit RTL lässt der 34-Jährige die vergangenen Monate Revue passieren. "2023 war eines der herausforderndsten Jahre seit Langem. Es war eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen", gibt er zu. Unter anderem sei sein millionenschweres Hausbauprojekt in einen Rechtsstreit ausgeartet. Zudem seien durch seine rasante Musikkarriere vertragliche Schwierigkeiten entstanden. "Dies alles kostete mich viel Energie und ich konnte ein Jahr lang keine neuen Songs veröffentlichen", fügt Timur geknickt hinzu.

Dennoch sei er auch dankbar für das Jahr. "Ich habe das Glück, eine liebevolle Familie zu haben, die mich in allem unterstützt", gibt der zweifache Papa preis. Abgesehen von seiner Familie habe es aber auch noch einige andere Highlights in seinem privaten Leben gegeben: "Der Einzug in unser neues Haus und die Möglichkeit, all diese Erfahrungen in meiner schauspielerischen Arbeit zu nutzen."

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Caroline Steinhof im Juli 2023

Getty Images Timur Ülker, Schauspieler

Getty Images Timur Ülker beim Turmspringen von RTL, 2023

