Überglücklich: Katharina Eisenblut bestätigt Datinggerüchte

Katharina Eisenblut (29) kann endlich wieder lachen. Nach der harten Trennung von Niko Kronenbitter gibt es allem Anschein nach einen neuen Mann im Leben der Influencerin. Und tatsächlich: Gegenüber RTL bestätigt sie, dass sie derzeit jemand Neues kennenlernt. "Ja, wir daten!", meint die einstige DSDS-Kandidatin und wird dann noch etwas konkreter: "Wir kennen uns schon vier Jahre und er tut mir verdammt gut." Ihr neuer Datingpartner sei "wirklich toll" und nach dem Liebes-Aus das Beste, was ihr hätte passieren können, betont Katharina weiter. Er verstehe sich auch schon bestens mit ihrem kleinen Sohn. Um wen es sich handelt, wollte sie allerdings noch nicht verraten.

Die neue Beziehung dürfte einige von Katharinas Fans überraschen, wollte sie sich doch eigentlich erst einmal eine Auszeit von den Männern gönnen. Nach dem bitteren Liebesdrama mit Niko betonte die 29-Jährige, dass esnun an der Zeit sei, ihr Leben alleine und ohne Beziehung zu meistern. Sie wolle lernen, mit dem Schmerz umzugehen, betonte sie in einem Instagram-Statement. Dass sie nun doch wieder jemanden an ihrer Seite hat, kam auch für die junge Mutter überraschend: "Ich bin so nervös, weil ich nie dachte, dass ich das noch einmal erleben werde. Ich dachte, das habe ich nie wieder."

Auch wenn Katharina die Identität ihres Neuen nicht preisgibt, gibt es Anzeichen, um wen es sich handeln könnte. Promiflash hat nachgeforscht und festgestellt, dass Influencer Dominik infrage kommen könnte. Nicht nur, dass Katharina einen seiner Beiträge mit Herzen kommentierte – in dem kurzen Clip, in dem sie die Hand ihrer Romanze zeigt, fällt auf, dass derjenige dieselben Armbänder wie auch Dominik trägt. Es handelt sich um goldgrünen Schmuck der Marke Van Cleef & Arpels.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / keepitlikedomi Influencer Domi, August 2023

