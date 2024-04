Wunderkind? Halle Baileys Sohn spricht sein zweites Wort!

Erst im Dezember des vergangenen Jahres kam Halle Baileys (24) kleiner Sprössling Halo auf die Welt. Seitdem machen die stolze Neu-Mama und Papa DDG (26) immer wieder deutlich, wie vernarrt sie in den Kleinen sind: Schon mehrmals betonten die jungen Eltern, wie erstaunlich schnell ihr Nachwuchs sich entwickelt. Jetzt ist die kleine Familie zurück mit einem neuen Video auf Instagram: In dem Clip sieht man den frischgebackenen Papa mit seinem Sprössling in einem Auto – anscheinend ist das Vater-Sohn-Duo auf dem Weg zu Halles nächstem Filmdreh. Der Rapper fragt: "Wenn du dort ankommst und alle dich begrüßen wollen, musst du nett zu dem Regisseur und dem Produzenten sein, ja? Damit du auch ein paar Minuten vor der Kamera bekommst. Okay?" Prompt kommt auch die süße Antwort des kleinen Babys: "Okay!"

Bereits im vergangenen Monat erschien ein Video in den sozialen Medien, in dem Söhnchen Halo seine erstaunlichen Fähigkeiten demonstrierte. Im Alter von drei Monaten brabbelte er sein erstes Wort: "Dada". Damals wie heute sind die Fans ganz außer sich vor Freude! "Er ist bald bereit, seine Biografie zu schreiben!", staunt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer schreibt: "Gott segne diese wunderschöne Familie. Ich bete, dass Gott diese Verbindung schützt. Was für eine schöne Sache zu erleben." Und wieder ein anderer witzelt: "Wie sagt man doch? Wenn ein Baby sich schneller entwickelt als üblich, dann macht es schon mal Platz für das nächste."

Die Sängerin und der Rapper sind seit knapp zwei Jahren ein Paar. Halles Schwangerschaft war für die beiden Musiker eine Überraschung, die sie erst einmal geheim hielten. Auch der Sprössling selbst wird von seinen Eltern aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, sagte Halle in einer Rede bei den Essence Black Women in Hollywood Awards: "Ich wollte auf keinen Fall die größte Freude meiner Welt mit jemandem teilen. Halo ist mein Geschenk. Ich hatte keine Verpflichtung, ihn, mich oder meine Familie diesem unnachgiebigen Scheinwerferlicht auszusetzen."

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey, Schauspielerin

