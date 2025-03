Verwehrt Halle Bailey ihrem Ex DDG den Kontakt zum Sohn?

DDG (27) zerrt den Streit mit seiner Ex-Partnerin Halle Bailey (24) in die Öffentlichkeit. In einem Stream auf X erhob der Rapper am Freitag schwere Vorwürfe gegen die Schauspielerin und Sängerin, mit der er seit Dezember 2023 einen gemeinsamen Sohn namens Halo hat. Seit ihrer Trennung im Oktober 2024, so behauptet DDG, werde ihm systematisch der Kontakt zu Halo erschwert. "Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich ein verdammtes Kindermädchen bin. Das Kindermädchen hat meinen Sohn mehr gesehen als ich und ich kenne nicht mal den Namen des Kindermädchens. Das ist einfach nicht fair", erklärte er angesichts der aus seiner Sicht unzumutbaren Situation.

Einige Stunden vor dem emotionalen Video machte der 27-Jährige seinem Ärger bereits mit mittlerweile gelöschten Posts Luft. DDG betonte, wie sehr ihm das Wohl seines Sohnes am Herzen liege. "Ich kämpfe jetzt schon seit Monaten darum, meinen Sohn zu sehen... Ein Lob an alle Väter, die ihr Bestes geben, um da zu sein. Dieser Scheiß nervt", schrieb er auf X. Gleichzeitig drohte er an, die rechtliche Auseinandersetzung mit seiner Ex zu suchen, da er die Situation nicht länger tolerieren könne.

DDG und Halle galten zunächst als Vorzeigepaar, nachdem sie 2022 erstmals ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Doch nur zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes im Dezember 2023 ging ihre Liebe in die Brüche. Bislang schien zwischen den Ex-Partnern alles harmonisch zu laufen – im vergangenen Dezember feierten sie noch gemeinsam den ersten Geburtstag von Halo. Kurz zuvor hatte DDG sogar angedeutet, sich trotz der Trennung weiteren Nachwuchs mit Halle vorstellen zu können.

Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024

Getty Images Halle Bailey und DDG, Februar 2024

