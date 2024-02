"Einfach passiert": DDG und Halle Baileys Baby war ungeplant

Es war wohl nur eine Frage der Zeit! Anfang des Jahres bestätigten der Rapper DDG (26) und seine Partnerin Halle Bailey (23) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes Halo. Im Netz verkündete die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin ihr Babyglück. Im Gegensatz zu den Fans, die eine Schwangerschaft schon länger vermutet hatten, kam der Nachwuchs für das Paar wohl überraschend – DDG verrät, dass der Promi-Spross eigentlich nicht geplant war!

In einer exklusiven Vorschau einer Folge der "The Jason Lee Show", die People vorliegt, klärt der "Moonwalking in Calabasas"- Interpret das Ganze auf. "Wir hatten nicht vor, ein Baby zu bekommen, aber es ist einfach passiert", berichtet er. Dennoch sind sie für die Geburt ihres Babys enorm dankbar – ob es Schicksal war? "Ich habe das Gefühl, dass sie schon immer eine Mutter sein wollte. Wir haben immer diese Energie ausgestrahlt und ich wollte immer ein Kind haben. Von da an haben wir einfach die Entscheidung getroffen, es durchzuziehen."

Ein Geschwisterchen für Halo ist allerdings erst einmal nicht geplant. "Unsere ganze Welt dreht sich im Moment um ihn, also möchte ich ihm das nicht wegnehmen. Ich möchte, dass er das ein paar Jahre genießen kann", erklärt der US-Amerikaner seinen Followern auf Snapchat.

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

Getty Images DDG und Halle Bailey im Juni 2022

Getty Images Halle Bailey und DDG

