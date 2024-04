Besondere Ehre: Lionel Richie eröffnet Park in seiner Heimat

Lionel Richie (74) wurde vor wenigen Tagen eine ganz besondere Ehre zuteil. Der Sänger durfte in seiner Heimatstadt Tuskegee einen brandneuen Park eröffnen. Der Hello Park, benannt nach einem der größten Hits von Lionel, liegt direkt gegenüber von dem Campus der Tuskegee University – der Ort, an dem der Musiker das College absolvierte. In einem Video, das WSFA 12 vorliegt, ist zu sehen, wie der "All Night Long"-Interpret lächelnd das gelbe Band durchschneidet und damit den Park offiziell eröffnet.

Vorab erklärte Lionel in einer Rede, dass er hoffe, der Park werde mehr Menschen nach Tuskegee bringen, um die Geschichte zu entdecken, die in seiner Heimatstadt steckt. "Das Vermächtnis von Tuskegee liegt zwischen diesen Toren. Präsidenten, Vizepräsidenten und Weltklasse-Persönlichkeiten sind durch diese Tore gegangen", sagte er. "Ich dachte, der 'Hello Park wäre das perfekte Ziel für Menschen, die kommen und erkennen, dass man in einer sehr kleinen Stadt anfangen und am Ende die ganze Welt beeinflussen kann." Zu seiner Heimatstadt hat Lionel immer noch einen engen Bezug. Der Bürgermeister Tony Haygood verriet, dass der 74-Jährige die Stadt noch regelmäßig besucht, um seine alten Freunde zu treffen, die dort noch leben.

Aktuell scheint es Lionel ziemlich gut zugehen. Einer der Gründe dafür ist, dass er erneut Großvater wird. Seine Tochter Sofia Richie (25) erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Elliot Grainge ihr erstes Kind. Im Interview mit Entertainment Tonight verriet er zusammen mit seiner anderen Tochter Nicole Richie (42), dass sie die Geburt kaum erwarten können.

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Lionel Ritchie mit seinen Kindern Nicole und Sofia 2018 in Hollywood

