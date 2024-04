Brooke Shields widmet ihrer Tochter süße Worte zum B-Day!

Dieser Geburtstag macht Brooke Shields (58) nostalgisch. Am Donnerstag wurde ihre Tochter Grier 18 Jahre alt. Anlässlich dieses Meilensteins widmete die Schauspielerin ihrem Sprössling einen süßen Post auf Instagram. Brooke teilte eine Reihe von Bildern, die sie und Grier über die Jahre zeigen. Unter anderem stellte die "Die blaue Lagune"-Darstellerin ein Foto online, auf dem sie ihre damals noch kleine Tochter liebevoll im Arm hält und auf die Wange küsst. Unter dem Post schrieb Brooke: "Mein kleines Mädchen ist 18. Ich liebe es, deine Mutter zu sein und die wunderbare Frau zu sehen, zu der du heranwächst. Alles Gute zum goldenen Geburtstag, Grier! Ich liebe dich!"

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Henchy hat Brooke zwei Töchter. Neben Grier ist sie auch Mutter der 20-Jährigen Rowan. In Interviews macht die US-Amerikanerin immer wieder deutlich, wie nah sie ihren Kindern steht. Dabei steht sie Grier und Rowan gerne mit Rat und Tat zur Seite. Im Rahmen ihrer Dankesrede bei den vergangenen Glamour Women of the Year Awards verriet der Filmstar, welchen Ratschlag sie ihrem Nachwuchs immer wieder gerne gibt: "Mach dich nicht klein, um anderen zu gefallen, damit andere sich wohlfühlen. Lass dir das von niemandem sonst antun, denn glaube mir, sie werden es weiterhin versuchen."

Dass ihre Töchter mittlerweile schon so groß sind, scheint der "Pretty Baby"-Protagonistin sehr schwerzufallen. Als Rowan nach einer kurzen Sommerpause von zu Hause aufbrach, um aufs College zu gehen, brach Brooke in Tränen aus. "Gerade habe ich meiner Tochter wieder zum Abschied zugewunken und dachte, beim zweiten Mal würde es leichter sein. Es stellt sich heraus, dass es auch beim zweiten Mal keinen Reiz hat, wenn es darum geht, dass dein Baby aufs College geht", erklärte sie weinend auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Tochter Grier

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields (m.) mit ihren Töchtern Rowan und Grier Henchy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Brookes Post? Total süß! Ihre Tochter wird sich bestimmt gefreut haben. Na ja, mich haut der Post jetzt nicht so um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de