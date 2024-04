Krebsdiagnose: Auch hier zeigt sich König Charles fröhlich

König Charles III. (75) scheint es ziemlich gut zu gehen. Erst vor wenigen Tagen wurde er gut gelaunt beim Sonntagsgottesdienst gesichtet. Dort grüßte er sogar die Fotografen mit einem großen Lächeln. Jetzt wurde er wieder gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) entdeckt. Am 17. April verließen die Royals ihre Residenz in London. Fotografen lichteten die beiden im Auto ab – Camilla strahlte auf dem Beifahrersitz, während Charles auf der Rückbank entspannte. Die Bilder liegen People vor. Wohin es für das Königspaar ging, ist nicht bekannt.

Der Auftritt kommt kurz nachdem Camilla wieder ihre royalen Pflichten aufgenommen hatte. Die 76-Jährige hatte sich davor eine längere Auszeit genommen. Charles arbeitet hingegen weiterhin nur im Hintergrund. Dies hat mit seiner Gesundheit zu tun, denn bei dem Monarchen wurde vor einigen Wochen Krebs diagnostiziert. Gegenüber Promiflash ordnete ein Adelsexperte die ganze Situation bereits ein: "König Charles macht auf mich einen ganz normalen Eindruck. Er hat eine Krebsdiagnose bekommen und jetzt ist er in einer Therapiephase und diese Therapiephase schlägt anscheinend bei ihm normal gut an!"

Und so sehen auch die aktuellen Bilder aus. Eine große Stütze scheint auch Camilla zu sein, die nicht von seiner Seite zu weichen scheint. Vor Kurzem feierten sie und Charles schon ihren 19. Hochzeitstag. Den besonderen Tag genoss das Paar in Schottland – wohl eine willkommene Auszeit in dieser ziemlich fordernden Zeit für die britische Monarchie. Denn auch die Frau des Thronfolgers, Prinzessin Kate (42), hat Krebs – wie sie in einem emotionalen Instagram-Statement erklärte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr auch, Charles macht einen fitten Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Nee, irgendwie nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de