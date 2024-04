"Let's Dance"-Star Detlef D! Soost spricht über Kindheit

Detlef D! Soost (53) spricht offen über seine Kindheit. Mit dem Tod seiner Mutter wurde der Choreograf mit 13 Jahren Vollwaise – zu seinem Vater hatte Detlef zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt. Erst ein Jahr vor seinem Ableben trafen sie sich. "Dadurch, dass ich ihn zumindest ein paar Tage kennenlernen durfte, habe ich nicht das Gefühl, eine Chance verpasst zu haben", gibt Detlef im Gala-Interview zu. Zu seiner Stiefmutter Hannelore habe der TV-Star heute ein gutes Verhältnis: "Ich bekomme freitags immer eine lange WhatsApp-Nachricht, dass sie für mich betet – ganz süß." Aktuell steht Detlef jeden Freitag mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) auf der Let's Dance-Bühne.

Aufgrund seiner Erfahrungen ist ihm seine eigene Familie rund um seine Frau Kate Hall (40) und ihre drei gemeinsamen Kinder Ayana, Chani und Carlos umso wichtiger, wie Detlef ebenfalls im Interview betont. "Meine 'Magic Four' – so nenne ich meine Frau und meine Kinder – sind das Wichtigste in meinem Leben. Natürlich auch, weil ich als Kind die Liebe und Wertschätzung einer Familie nie erfahren habe", erklärt der ehemalige Dancing on Ice-Kandidat.

Mittlerweile sind Detlef und Kate seit über zehn Jahren verheiratet. Anlässlich ihres elften Hochzeitstags machte die 40-Jährige ihrem Mann im vergangenen Jahr eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "Elf Jahre verheiratet, dreizehn zusammen. Du bist der beste Partner in der Liebe, im Leben und im Business – mein bester Freund! Lass uns so bleiben, ich liebe dich", schwärmte die Popstars-Bekanntheit unter einem gemeinsamen Selfie.

Anzeige Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

Anzeige Anzeige

Instagram / katehallofficial Detlef D! Soost und Kate Hall

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Detlef so offen darüber spricht? Ich finde es richtig stark und mutig von ihm! Ich glaube, ich könnte das nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de