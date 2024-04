Mit schwangerer Patricija: "Let's Dance"-Opening flasht Fans

Diese Show-Eröffnung kommt super an! Auch heute Abend heißt es wieder Let's Dance und Lulu Lewe, Detlef D! Soost (53) und Co. fliegen über das Tanzparkett. Bevor die Stars aber auf die Tanzfläche dürfen, liefern die Profitänzer erst eine krasse Performance hin. Und die Zuschauer zeigen ihre Begeisterung auf X: "Das Opening ist wieder so klasse und wunderschön" und "Mega-Opening. Macht gleich super Laune bei der Mukke", lauten nur zwei der Postings. So schwangen sie ihre Hüften unter anderem zu "La Isla Bonita" von Madonna (65) und "Coco Jamboo" von Mr. President.

Besonders süß: Auch Patricija Ionel (29) ist Teil des krassen Auftritts. Erst vor wenigen Tagen verkündeten die Beauty und ihr Mann Alexandru Ionel (29) auf Instagram, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. "Es ist so besonders für uns, dass unser kleines Wunder während der 'Let’s Dance' Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet." Sie trat auch diese Staffel an – mit Tillman Schulz (34). Aber das Abenteuer war schnell für sie und den Unternehmer vorbei.

"Ich bin traurig über die kurze 'Let‘s Dance'-Reise, denn das Tanzen und 'Let‘s Dance' sind für mich wie eine Droge – man möchte nicht loslassen und immer weitermachen", schilderte sie Promiflash kurz nach dem Exit. Doch jetzt darf sie ganz entspannt ihre Schwangerschaft genießen – aber vielleicht auch wieder in den nächsten Openings glänzen.

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel, "Let's Dance"-Stars

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

