Süße News: Patricija und Alexandru Ionel erwarten Nachwuchs!

Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) schweben im Babyglück! Erst vor wenigen Minuten teilen die Let's Dance-Stars auf Instagram die süßen Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie sind in freudiger Erwartung auf Baby Nummer zwei! "Wir können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, dass unsere Familie wächst!", verkünden sie in einem gemeinsamen Beitrag auf der Social-Media-Plattform. In dem kurzen Clip zeigt sich die kleine Familie voller Vorfreude auf den baldigen Familienzuwachs. Und nicht nur die werdenden Eltern freuen sich auf den Nachwuchs: Söhnchen Noelis freut sich anscheinend auch schon jetzt, sein Geschwisterchen bald auf der Welt begrüßen zu dürfen. "Es ist für uns ein unglaublich aufregender Moment, den wir endlich mit euch teilen dürfen und wollen", berichtet das Paar emotionsgeladen.

Dass sie gerade jetzt ihren zweiten Spross erwarten, ist für das Profitänzerpaar etwas ganz Besonderes: "Es ist so besonders für uns, dass unser kleines Wunder während der Let’s Dance Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet." Nicht nur das Paar, sondern auch ihre Fans sind außer sich vor Freude: Die Kommentarspalte unter dem Beitrag platzt nur so vor freudigen Glückwünschen.

Die beiden Profitänzer gehen bereits seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2022, kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Noelis wagten sie dann den nächsten Schritt: Sie sind den Bund der Ehe eingegangen. "Wir beide wollten unbedingt, dass unser Kind nicht unehelich zur Welt kommt", erklärte Patricija damals gegenüber Bild. Nun macht das Paar ihr Familienglück mit Baby Nummer zwei perfekt.

Instagram / bellatricija Patricija Ionel mit ihrem Sohn

gbrci / Future Image/ Action Press Patricija Ionel, Tänzerin

