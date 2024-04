Nach Geburt: Halle Bailey fühlt sich in ihrem Körper unwohl

Vor wenigen Monaten wurde Halle Bailey (24) zum ersten Mal Mutter. Auf Snapchat verrät die Sängerin ihren Fans nun, dass ihr die körperlichen Veränderungen, die durch die Schwangerschaft kamen, zu schaffen machen. "Ich fühle mich wie eine völlig andere Person, wenn ich in den Spiegel schaue", erklärt sie ehrlich und fügt hinzu: "Ich fühle mich, als wäre ich in einem völlig neuen Körper und wüsste nicht, wer ich bin." Die "In Your Hands"-Interpretin hoffe, dass zukünftig mehr Empathie gegenüber ihr und anderen Müttern, die dasselbe durchmachen, entgegengebracht wird.

Eine große Stütze in Halles Leben ist ihr Partner und Kindesvater DDG (26). In einer weiteren Story lobt die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin ihren Liebsten dafür, ein "großartiger Vater" zu sein. "Ich hätte mir keinen besseren Menschen wünschen können, um ein Baby zu bekommen", schwärmt sie von dem Rapper. "Ihr alle wisst, dass Halo den tollsten Vater der Welt hat. Moo Moo ist einfach der perfekte Vater für ihn. Er liebt ihn so sehr, er ist so präsent", erklärt die Musikerin ihren Fans. Zu Gast bei "The Jason Lee Show" verriet DDG, dass Halles Schwangerschaft nicht geplant war: "Wir hatten nicht vor, ein Baby zu bekommen, aber es ist einfach passiert." Dennoch sei das Paar für ihren Sohn unglaublich dankbar.

Über ein Geschwisterchen für Halo macht sich das Paar aktuell jedoch noch keine Gedanken. "Es ist zu früh", erklärte DDG seien Fans auf Snapchat. "Unsere ganze Welt besteht im Moment aus ihm, also möchte ich ihm das nicht wegnehmen. Ich möchte, dass er das ein paar Jahre genießen kann", fügte der "Going To The Top"-Interpret hinzu.

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo, im März 2024

