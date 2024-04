Rosie O'Donnell zeigt massiven Gewichtsverlust bei Premiere

Nachdem Rosie O'Donnell (62) vor zwölf Jahren einen Herzinfarkt verkraften musste, stellte sie ihren Lebensstil komplett um. Nun hat die Schauspielerin 34 Kilogramm abgenommen und zeigt ihren neuen Body bei einem Event in West Hollywood. Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen den Gewichtsverlust der Talkmasterin. Zur Premiere von "Being Michelle" beim SignLight International Film Festival trägt sie einen lockeren, dunkelblauen Blazer mit weißen Nähten und eine schwarze Hose. Ihre kurzen grauen Haare sind hochgestylt und sie schaut durch eine runde Brille in die Kamera.

Die 62-Jährige erklärte zu Gast bei "The Best Podcast Ever", dass sie den Herzinfarkt zuerst überhaupt nicht ernst genommen habe. Sie habe nach den ersten Symptomen zwei ganze Tage gewartet, bis sie zum Arzt gegangen sei. "Ich hätte eigentlich sterben sollen", erinnerte sich die "Eine Klasse für sich"-Darstellerin im Podcast. Seitdem habe sie mehr auf ihre Gesundheit geachtet: "Es zwang mich, auf meinen Körper zu hören und mich auf eine Weise mit ihm zu beschäftigen, wie ich es noch nie zuvor getan hatte."

Doch nicht nur auf ihre eigene Gesundheit gibt Rosie Acht, sie sorgt sich auch um ihre Liebsten. Während intensiver Tourvorbereitungen war ihre langjährige Freundin Madonna (65) bewusstlos geworden und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Komikerin wurde daraufhin von ihren Fans nach dem Zustand der Queen of Pop gefragt. "Sie erholt sich zu Hause. Sie ist im Allgemeinen sehr stark!", antwortete sie ihnen auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Rosie O'Donnell

Getty Images Madonna und Rosie O'Donnell im Mai 2019

