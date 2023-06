"Fühlt sich gut": Rosie O'Donnell gibt Update über Madonna

Madonna (64) befindet sich wohl auf dem Weg der Besserung. Die Queen of Pop hat sich in den vergangenen Wochen auf ihre Tour vorbereitet: So habe sie teilweise 12 Stunden am Stück geprobt. Das blieb nicht ohne Folgen, denn die Sängerin wurde am vergangenen Wochenende bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird ihre schwere bakterielle Infektion auf der Intensivstation behandelt – doch wie geht es ihr mittlerweile? Madonnas Freundin Rosie O'Donnell (61) gibt nun ein Gesundheitsupdate.

Auf Instagram teilt die Schauspielerin jetzt ein Bild, das sie gemeinsam mit der 64-Jährigen beim Sport zeigt: Die beiden Frauen machen auf dem Schnappschuss Yoga und haben, ihrem breiten Lächeln nach zu urteilen, jede Menge Spaß dabei. "Sie fühlt sich gut", schreibt die Brünette dazu und fügt ihren Worten noch ein Daumen-hoch-Emoji hinzu. Ob damit auch der Gesundheitszustand der "Hung Up"-Interpretin gemeint ist, lässt sich nur erahnen.

Nicht nur die Fans versetzte Madonna mit ihrem medizinischen Notfall in Angst und Schrecken, sondern auch einige Stars meldeten sich mit Genesungswünschen zu Wort. "Kümmere dich gut um unsere Königin", hatte Sängerin Michelle Visage (54) den Beitrag von Madonnas Manager Guy Oseary kommentiert, mit dem er die Neuigkeit bestätigt hatte. "Ich sende Madonna meine Gebete für eine baldige Genesung", hatte Rita Wilson (66) geschrieben.

Madonna während eines Auftritts im Jahr 2008

Madonna und Rosie O'Donnell im Mai 2019

Rita Wilson, Schauspielerin

