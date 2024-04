"Tatort"-Aus nach 21 Jahren: Diese Pläne hat Axel Milberg

Axel Milberg (67) macht Schluss! Im vergangenen Jahr gab der Schauspieler bekannt, dass er nach über 20 Jahren beim Kieler Tatort aufhören möchte. In einem Interview mit RTL spricht der 67-Jährige nun über seine Zukunftspläne – und zeigt sich dabei ziemlich positiv gestimmt. "Ich bin freier, andere Sachen anzunehmen und über meine Zeit zu verfügen", erklärt er. Axel wolle nach vorne blicken und freue sich unter anderem auf neue Projekte im Ausland.

Dennoch gebe es auch einige Dinge, die Axel fehlen werden: "Na ja, wahrscheinlich das Team, die Kollegen und Norddeutschland." Auf seine Zeit in der Sendung scheint der TV-Star sehr positiv zurückzublicken. "Ich hatte das Glück, fast immer in der Regie und bei den Drehbüchern eine neue Sicht auf Themen, Motive, Milieus und Erzählweisen kennenzulernen. Oft war es auch – ganz nebenbei – eine Liebeserklärung an meine erste Heimat, das Land Schleswig-Holstein", erklärte er gegenüber dem NDR.

Seit 2003 spielte er in über 38 Folgen den Kommissar Klaus Borowski. "Axel Milberg hat den 'Tatort' aus Kiel über zwei Jahrzehnte geprägt und mit seiner Figur des Klaus Borowski einen ganz eigenen norddeutschen Charakter entwickelt, der wunderbar zu Schleswig-Holstein passt", würdigte ihn der NDR-Intendant Joachim Knuth in einem Statement. "Er ist ein Ausnahmeschauspieler, dessen Verwandlungskunst und Spielfreude im 'Tatort' mir sehr fehlen werden", fügte er hinzu. Bis 2025 wird Axel noch mit neuen Folgen beim "Tatort" zu sehen sein, danach ist Schluss. Ab 2026 soll seine Schauspielkollegin Almila Bagriacik, die seit 2017 als Kommissarin Mila Sahin mit dabei ist, die Rolle der Chefermittlerin in Kiel übernehmen.

Getty Images Axel Milberg, TV-Star

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

