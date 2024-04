Blake Shelton genießt Rolle als Stiefvater von Gwens Jungs!

Blake Shelton (47) gibt private Einblicke über seine Rolle als Stiefvater! Seit rund drei Jahren ist der Sänger mit Gwen Stefani (54) verheiratet. Sie ist Mutter von drei Söhnen namens Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (10). "Man sagt ja immer, dass man sich hintanstellen muss, wenn man Kinder hat. Ich finde, wenn man es richtig macht, dann ist das auch gut so!", plaudert der Musiker in einem Interview mit ET aus und erklärt, dass er sich freue, den Jungs einiges beizubringen: "Ob es um Musik geht oder darum, nach draußen zu gehen, die Hände in den Dreck zu stecken oder auf der Ranch zu sein [...] Ich liebe es wirklich, die Person zu sein, die ihnen diese Dinge näherbringt."

Bald wird Gwens ältester Sohn volljährig und auch Zuma feiert in ein paar Jahren seinen 18. Geburtstag. Ob die zwei demnächst das gemeinsame Zuhause verlassen werden? Dieser Gedanke bringt den US-Amerikaner nicht aus der Ruhe. "Ich denke, ich werde viel mehr Zeit alleine habe. Darüber bin ich nicht gerade unglücklich", scherzt er und lacht: "Aber wir haben immer noch Apollo, also haben wir noch fast zehn Jahre Zeit, bevor wir ihn herausschmeißen können! Bis dahin werden wir eine Menge Spaß haben."

Wie harmonisch die Beziehung mit seinen Stiefsöhnen ist, verriet der Countrystar unter anderem in einem Interview gegenüber OK! Magazine. Das jüngste Kind seiner Partnerin soll sich den 47-Jährigen sogar als Vorbild nehmen – und zwar beim Thema Mode! Anlässlich Gwens Walk-of-Fame-Ehrung habe sich Apollo an Blakes Style orientiert. "Er trägt die ganze Zeit Jogginghosen oder Shorts. Wenn er dann aber Jeans und Stiefel anzieht, wird mir ganz warm ums Herz", plauderte die The Voice-Bekanntheit aus und fügte hinzu: "Es ist wirklich schön zu sehen, dass er ein bisschen Country-Flair hat, wenn er sich so anzieht."

Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

