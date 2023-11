Idol für Stiefsohn Apollo: Blake Shelton ist total stolz

Da hat wohl jemand Einfluss auf ihn genommen! Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) sind seit zwei Jahren verheiratet. Vor allem der Country-Sänger geht seitdem in der Rolle des Stiefvaters richtig auf. Denn aus früherer Ehe hat Gwen die Söhne Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (9) mit in die Beziehung gebracht. Und zu letzterem hat der Sänger wohl eine besondere Bindung: In einem Interview verliert Blake nun süße Worte über Apollo!

Wie OK! Magazine berichtet, kam der 47-Jährige kürzlich gegenüber einem Reporter gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Vor allem Apollos Look bei der Walk-of-Fame-Ehrung seiner Mama habe ihn gerührt. "Als er an diesem Morgen herunterkam, war ich so glücklich und aufgeregt. Er trägt die ganze Zeit Jogginghosen oder Shorts. Wenn er dann aber Jeans und Stiefel anzieht, wird mir ganz warm ums Herz", verriet der Musiker und fügte hinzu: "Ich meine, es ist wirklich schön zu sehen, dass er ein bisschen Country-Flair hat, wenn er sich so anzieht."

Dass er gern Stiefpapa von Gwens Kindern ist, hatte Blake erst im vergangenen Jahr gegenüber People deutlich gemacht. Denn für sie hatte er seinen The Voice-Stuhl freigegeben. "Auch wenn ich Stiefelternteil bin, nehme ich diesen Job sehr ernst. Die Kinder sehen mich als eine sehr wichtige Person in ihrem Leben", hatte er offen erklärt.

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

Anzeige

Getty Images Blake Shelton bei "The Voice" 2012

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2023

Anzeige

Wie findet ihr Blakes Aussage über Apollos Look? Süß und rührend! Nicht sonderlich besonders... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de