Foto aus Klinik: DJ Nicolino Hermano musste operiert werden

Beunruhigende Nachrichten von Nicolino Hermano: Der Ex-Freund von Simone Thomalla (59) teilt auf seinem Instagram-Profil ein Foto aus dem Krankenhaus. Darauf sehen die Follower lediglich die Hand des DJs mit einem intravenösen Zugang – auch ein Krankenhaushemd blitzt unter seiner Hand hervor. "Die Operation ist vorbei, es wurde alles entfernt und ich hoffe, es kommt nicht zurück", schreibt er zu dem Beitrag. Was "es" ist, stellt der Musikliebhaber nicht weiter klar und er informiert auch nicht darüber, um was für einen Eingriff es sich gehandelt hat.

Unter dem Foto sammeln sich schnell viele Kommentare von Fans, die dem Musiker Genesungswünsche mit auf den Weg geben. "Gute Besserung und rasche Genesung, mein Lieber", schreibt ein User. "Alles, alles Gute und eine schnelle Genesung", schließt sich ein weiterer an. Ein neugieriger Fan möchte wissen, was passiert ist – Nicolino gibt hieraufnoch keine Antwort. Im vergangenen Jahr sorgte der DJ zuletzt für positive Nachrichten – er soll nach der Trennung von Ex Simone wieder neu verliebt gewesen sein.

Simone und Nicolino bestätigten ihre Liebe im Jahr 2022 – anschließend zeigten Fotos die beiden häufig auf gemeinsamen Events. Rund ein Jahr später folgte die Trennung der Turteltauben. "Ich kann die Trennung bestätigen. Simone Thomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden", sagte der Manager der "Frühling"-Darstellerin über das Liebes-Aus gegenüber der Bild-Zeitung. Das Paar selbst gab keine Stellungnahme zum Ende der Beziehung ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano im Juli 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Nicolino Hermano im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de