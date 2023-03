Nach Trennung von Simone Thomalla: Ist das Nicolinos Neue?

Er ist mit der Doppelgängerin seiner Ex unterwegs! Anfang März sprachen Schauspielerin Simone Thomalla (57) und ihr Freund DJ Nicolino Hermano im Fernsehen über ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Doch nur kurze Zeit später bestätigte das Management der hübschen Brünetten das Liebes-Aus der einstigen Turteltauben. Jetzt teilte Nico im Netz einen Schnappschuss mit einer Frau, die seiner Ex Simone zum Verwechseln ähnlich sieht!

Auf dem Instagram-Beitrag des 56-Jährigen ist der DJ mit einer fremden Frau zu sehen. Während er ernst in die Kameralinse schaut, sieht man von der Brünetten nur das Seitenprofil. "Konferenzveranstaltung mit meiner Lieblingshostess Sarah", steht unter dem Bild. Somit ist wohl klar, dass es sich bei der Unbekannten nicht um Ex Simone handelt. Noch hat sich Nico jedoch nicht dazu geäußert, ob er mit der Frau in einer Beziehung ist.

In einem Interview äußerte Simones Managerin erst kürzlich, dass die Schauspielerin eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Verflossenen pflege. "Simone und er [Nicolino] sind immer noch gut miteinander." Der Grund für die Trennung seien laut Brigitte mangelnde Gefühle seitens der ehemaligen "Tatort"-Kommissarin gewesen.

Anzeige

AEDT Simone Thomalla und Nicolino Hermano im August 2022

Anzeige

ActionPress Simone Thomalla und Nicolino Hermano

Anzeige

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de