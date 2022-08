Mit Selfie: Simone Thomallas Neuer macht Liebe öffentlich

Simone Thomalla (57) zeigt der Welt ihre neue Liebe! Seit einigen Wochen ist die Schauspielerin wieder in festen Händen: Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Silvio Heinevetter (37) hat sie in dem Berliner DJ Nicolino Hermano ihr neues Glück gefunden. Während sie sich noch bedeckt hielt, bestätigte er die Beziehung bereits indirekt: "Ja, das ist was Schönes mit uns". Jetzt teilte Nicolino das erste Pärchenbild mit seiner Simone.

Auf Instagram postete er ein inniges Selfie der beiden: Darauf trägt Simone eine große schwarze Sonnenbrille und schmiegt sich lächelnd an ihren neuen Freund. Nicolino blickt währenddessen in einem offenen schwarzen Hemd unter seinen Stirnfransen hervor ganz cool in die Kamera. "Drei, zwei, eins – meins", schrieb der 45-Jährige glücklich mit einem roten Herz zu dem Schnappschuss – und lässt damit keinen Zweifel mehr an dieser jungen Liebe!

So vertraut wie die beiden sich hier zeigen, sollen sie auch privat miteinander seien: Nicolino habe sogar schon den Schlüssel zur Wohnung der Tatort-Kommissarin, wie Bild berichtet. Besonders am Wochenende sollen sie ständig zusammen sein und viele Ausflüge unternehmen. "Sie sind total verknallt, können kaum die Hände voneinander lassen", hatte ein Insider betont.

AEDT / ActionPress Simone Thomalla im Juni 2022 in Berlin

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano, DJ

AEDT Simone Thomalla, Schauspielerin

