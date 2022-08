Simone Thomalla und ihr Nicolino erstmals zusammen auf Event

Simone Thomalla (57) und Nicolino Hermano wollen ihre Liebe zueinander nicht mehr verstecken. Im vergangenen Monat waren zum ersten Mal Gerüchte aufgekommen, dass die Schauspielerin nach der Trennung von Silvio Heinevetter (37) wieder in festen Händen sein könnte. Vor wenigen Wochen hatte die gebürtige Leipzigerin die Beziehung zu dem italienischen DJ schließlich im Netz offiziell gemacht. Nun waren Simone und ihr Nicolino zum ersten Mal gemeinsam auf einem Event.

Wie Bild berichtet, besuchten die beiden Turteltauben am vergangenen Samstag die Nacktfoto-Ausstellung "Benutze mich! Hommage an eine Schönheit – die Vulva im Fokus" der Künstlerin Irina von Bonin. In ihrer Privatwohnung stellte die Berlinerin rund 50 Fotos und Kunstwerke von weiblichen Geschlechtsteilen und nackten Brüsten aus. Simone und ihr Liebster schienen sich auf der Vernissage köstlich zu amüsieren. So zeigt eine Aufnahme beispielsweise, wie die 57-Jährige und der Musiker ausgelassen miteinander lachen. Zu ihrem Liebesglück wollte sich die Tatort-Kommissarin jedoch nicht äußern.

Zwischen Nicolino und Simone soll es nach wenigen Wochen allerdings schon recht ernst sein. So soll der 45-Jährige bereits einen Schlüssel zur Wohnung seiner Partnerin besitzen und sie besonders am Wochenende häufig dort besuchen. Insider aus dem Umfeld des Paares verrieten außerdem, dass die beiden aktuell wie auf Wolke sieben schweben: "Sie sind total verknallt, können kaum die Hände voneinander lassen."

Anzeige

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano und Simone Thomalla, August 2022 in Berlin

Anzeige

AEDT Simone Thomalla, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / nicolino_hermano Nicolino Hermano und Simone Thomalla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de