Simone Thomalla und ihr Partner Nicolino brauchen Freiräume

Simone Thomalla (57) und Nicolino Hermano brauchen auch mal Zeit für sich. Die Schauspielerin und der DJ sind seit über einem halben Jahr ein Paar. Seit sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, zeigen sie sich immer wieder zusammen auf Events. Ab und zu teilen sie auch mal süße Pärchenschnappschüsse im Netz. Doch so sehr Simone und Nicolino die gemeinsamen Momente auch genießen, so sehr brauchen sie auch ihre Freiräume.

In der neuen Sat.1-Show "Volles Haus" plauderte Simone aus, dass Zusammenziehen in näherer Zukunft erst mal kein Thema für sie sei: "Wir sind zwei Menschen, die ihren Freiraum brauchen und sich auch mal zurückziehen müssen." Daher sei es besser, wenn sie sich hin und wieder aus dem Weg gehen könnten. "Wenn wir das Gefühl bekommen, jetzt wird es ein bisschen zu eng, dann sage ich 'Lass uns mal morgen treffen, Schatzi, ich fahre jetzt mal nach Hause', bevor ein riesiger Streit passiert", ergänzte Nicolino. Er wolle aber nicht ausschließen, eines Tages doch mit seiner Liebsten unter einem Dach zu wohnen.

Langeweile gibt es bei Simone und Nicolino nicht. "Wenn ich drehe, bin ich von Montag bis Freitag nicht da. Dann sehen wir uns nur am Wochenende. Nicolino hat mich aber auch schon in Bayern besucht. Und wenn wir in Berlin sind, sehen wir uns oft tagelang – und dann mal wieder nicht", erklärte die Mutter von Sophia Thomalla (33). Ihr Partner treffe sich dann mit seinen Kindern und sie mit ihren Freundinnen.

