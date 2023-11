Irre: So anstrengend war Miley Cyrus' Alltag als Teenie

Von klein auf steht Miley Cyrus (30) im Scheinwerferlicht. Mit der Hit-Serie Hannah Montana gelang ihr im zarten Alter von zwölf Jahren bereits der große Durchbruch in Hollywood. Seither feiert sie als Sängerin und Schauspielerin zahlreiche Erfolge. Jahre später blickt sie zurück auf den Beginn ihrer Karriere – und findet kritische Worte. Nun packt sie aus: So fordernd war der Arbeitsalltag von Miley als Teenie-Star!

Auf TikTok teilt die "Flowers"-Interpretin einen Tagesablauf aus ihrer Jugend. "5:30 Uhr morgens?! Ich bin wahrscheinlich zwölf oder dreizehn", staunt Miley. Dann beginnt sie aufzuzählen: Haar und Make-up im Hotel, zahllose Interviews und Meetings, Fotoshootings, Treffen mit Redakteuren und dann tritt sie noch in den Nachrichten auf. Von morgens bis abends jagt ein Termin den nächsten, und das sechs Tage die Woche. "Ich bin vieles, aber nicht faul", betont der Hollywood-Star.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Ex von Liam Hemsworth (33) zu den Nachteilen von einem Leben im Rampenlicht äußert. Der frühe Erfolg scheint seine Spuren hinterlassen zu haben. Insbesondere der fordernde Touralltag sei eine Belastung für ihre Gesundheit, erklärte sie zuvor in einem weiteren Video: "Es löscht meine Menschlichkeit aus." Um mit dem Druck und den schmerzhaften Erinnerungen umgehen zu können, begab sich Miley in der Vergangenheit bereits in Therapie.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus als Hannah Montana im August 2006

Getty Images Miley Cyrus, März 2023

