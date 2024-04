Kourtney Kardashian ist im Sommerurlaub mit Söhnchen Rocky!

Urlaubsgrüße sendet Kourtney Kardashian (44) am liebsten via Instagram an ihre Fans. Auch während ihres momentanen Aufenthalts auf den Caicosinseln meldet die TV-Ikone sich bei ihren Supportern mit einer ganzen Reihe von Fotos! Schnappschüsse vom goldenen Strand, wunderschönen Sonnenuntergängen und gutem Essen kann man in ihrem aktuellen Post sehen. Mit dabei ist außerdem Söhnchen Rocky. Auch er darf auf den Bildern natürlich nicht fehlen – allerdings sieht man von ihm nur den rechten Fuß. Anscheinend sitzt der Kleine auf dem Schoß seiner Mama am Rand eines Pools. Den Fotos fügte die Unternehmerin ein paar sommerliche Emojis bei: Eine leere Gedankenblase, eine Sonne, eine Mango, ein Fisch und natürlich der Strand selbst.

Rockys Fuß taucht nicht zum ersten Mal auf den Social-Media-Kanälen der 44-Jährigen auf. Auch Anfang März konnte man den kleinen Fuß des Kardashian-Nachwuchses auf dem Account seiner Mama entdecken. Die Fans der The Kardashians-Legende lieben die niedlichen Updates von Kourtney und ihrem Sprössling. Ein Fan schreibt ganz entzückt unter dem aktuellen Foto: "Die Baby-Zehen sind echt zum Anbeißen!" Andere Fans kommentieren: "Es ist so schön, dass du das Mamasein so liebst!" und "Du bist die schönste Frau der Welt! Das Glück steht dir so gut!"

Auch Papa Travis Barker (48) teilte schon ab und zu den Fuß seines Sohnes. Anfang März dieses Jahres postete er ein Update des Kleinen an seinem Drumset auf Instagram. Jedoch haben sich der Blink-182-Drummer und seine Frau anscheinend dazu entschieden, die Identität von Rocky zu schützen. Außer einer Hand oder eben dem Fuß des Sprösslings sieht man von Rocky nichts auf den Social-Media-Kanälen seiner Eltern. Rocky ist der erste gemeinsame Sohn der beiden Stars.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Rocky Thirteen, 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

Was haltet ihr von Kourtney und Travis' Entscheidung, Rocky vor der Öffentlichkeit zu schützen? Verständlich. Privatsphäre ist so wichtig! Ein bisschen komisch. Hat sie ja mit ihren älteren Kids auch nicht gemacht. Ergebnis anzeigen



