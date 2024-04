Verabschiedet sich Prinz Harry endgültig vom royalen Leben?

Setzt Prinz Harry (39) nun einen Schlussstrich? Nachdem er seiner Familie 2020 den Rücken gekehrt hatte, entfernte er sich zuletzt immer weiter vom britischen Königshaus. Nun soll sich der jüngere Bruder von Prinz William (41) laut dem Royal-Experten Tom Quinn endgültig von seinem einstigen Leben trennen wollen. Seine Rede zum Jahrestag der Invictus Games, für die Harry im kommenden Monat nach Großbritannien reisen wird, soll seinen "Abschied" markieren. "Selbst wenn Harry darum betteln würde, zurückkehren zu dürfen, um zu helfen [...], der Ruf zur Hilfe wird niemals nach Montecito ergehen. Die USA zu seinem Hauptwohnsitz zu machen, ist Harrys endgültiger Abschied", meint der Experte gegenüber Mirror.

Dass der royale Rotschopf und sein älterer Bruder William bis heute so sehr zerstritten sind, soll vor allem ihren Vater König Charles (75) ganz besonders belasten. Aus diesem Grund habe sich der Monarch in der Vergangenheit sogar eingemischt und das Wort ergriffen, um den Streit der Geschwister endgültig beizulegen. Wie der Herzog von Sussex in seinem Buch "Reserve" erklärte, sei eine Auseinandersetzung von Harry und dem britischen Thronfolger so sehr entgleist, dass der 75-Jährige sie daraufhin um Vernunft gebeten habe. "Bitte Jungs, macht meine letzten Jahre nicht zu einer Qual", soll es damals von ihm geheißen haben.

Ob sich die beiden irgendwann wieder annähern werden, bleibt ungewiss. Der königliche Experte Simon Vigar schien sich dahingegen bereits sicher zu sein, dass es für die Reunion von William und seinen entfremdeten Bruder keine Hoffnung mehr gibt. "Die sehr große Entfremdung von William, es scheint leider keine Wiedergutmachung für diese Beziehung zu geben", ließ er in dem Format "Royal Exclusive" verlauten und fügte hinzu: "Es ist eine Schande. [...] Zwischen William und Harry ist zu viel passiert, als dass es traurigerweise jemals wieder so werden könnte, wie es war."

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

