Werden sich Prinz Harry und William jemals versöhnen können?

Seitdem Prinz Harry (39) mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken kehrte und in die USA auswanderte, ist vor allem das Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William (41) sehr schlecht. Die angespannte Beziehung der Geschwister wird sich auch nicht mehr verbessern – da ist sich der Royal-Experte Simon Vigar sicher: "Die sehr große Entfremdung von William, es scheint leider keine Wiedergutmachung für diese Beziehung zu geben. [...] Es ist eine Schande. [...] Zwischen William und Harry ist zu viel passiert, als dass es traurigerweise jemals wieder so werden könnte, wie es war." Aber auch Harrys Verhältnis zu seinem Vater König Charles (75) ist weiterhin angespannt – dennoch sollen die beiden telefonisch in Kontakt stehen, wie Simon in dem Format "Royal Exclusive" betont.

Auch die Adelsexpertin Jennie Bond ist sich sicher: Bei William und Harry kann es nicht zur Versöhnung kommen! Grund für ihre Annahme ist, dass der Rotschopf und seine Frau zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose erfuhren. "Ich bezweifele, dass William überhaupt daran gedacht hat, seinen Bruder anzurufen oder ihm zu schreiben. In dem Wirbel der Emotionen, der sein Herz und seinen Verstand ergriffen haben muss, konnte kein Platz für das Geschwisterpaar sein, das so tief in das Herz ihrer einst engen Beziehung eingedrungen war", meinte Jennie laut The Independent.

Dass Harry nun auch seine letzten Verbindungen zu seiner Heimat Großbritannien kappen will, scheint dem angespannten Verhältnis nicht entgegenzuwirken. Zwar lebten Harry und Meghan seit einigen Jahren mit ihren zwei gemeinsamen Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) in Kalifornien, dennoch galt Großbritannien immer noch als sein offizieller Hauptwohnsitz. Wie The Sun vor wenigen Tagen berichtete, soll der 39-Jährige aber schon im vergangenen Jahr eine Änderung beantragt haben – nun ist der Antrag wohl bewilligt worden und als Harry Wohnsitz gilt ab jetzt die knapp 13 Millionen Euro teure Villa in Montecito.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die royalen Brüder werden sich versöhnen? Ja, sie sind doch eine Familie! Nein, dafür ist einfach zu viel passiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de