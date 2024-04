Prinz William besucht die Beerdigung eines Kriegsveteranen

Inmitten der tragischen Krankheitsfälle in seiner Familie findet Prinz William (41) die Zeit, einem Kriegshelden die letzte Ehre zu erweisen. In den vergangenen Wochen zeigte sich der Sohn von König Charles (75) eher selten, doch nun besucht er die Beisetzung des Offiziers Mike Sadler. Der Kriegsveteran starb im Alter von 103 Jahren. Ein Bild, das The Sun vorliegt, zeigt den Kronprinzen, wie er die Kathedrale in Hereford verlässt. Er trägt zu diesem traurigen Anlass einen dunkelblauen Anzug mit einer schwarzen Krawatte und hält ein Gedenkheftchen in den Händen.

Am Tag zuvor absolvierte er seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Bekanntgabe von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose. Dabei half William der wohltätigen Organisation "Surplus to Supper", wie Hello! berichtete. Der Bruder von Prinz Harry (39) habe die Freiwilligen in der Küche unterstützt und sei mit dem verpackten Essen zu einem Jugendzentrum gefahren. Eine Mitarbeiterin habe dem Thronfolger Karten mit Genesungswünschen für seine Frau und seinen Vater gegeben. Von dieser Geste soll der Familienvater sehr gerührt gewesen sein und habe ihr versprochen, sich gut um seine kranke Frau zu kümmern.

Bis Prinzessin Kate das nächste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist, könnte noch eine Weile vergehen. Bevor die Diagnose der Prinzessin verkündet wurde, gingen viele Fans davon aus, dass sie zum Trooping-the-Colour-Event Mitte Juni zurückkehren würde. Laut dem Adelsexperten Gareth Russell besteht immer noch eine gute Chance, dass die 42-Jährige bei der traditionellen Veranstaltung anwesend sein wird. Sicher war sich der Informant allerdings nicht. "Es kann sich jederzeit ändern", warnte er gegenüber Us Weekly. Am Ende sei der Gesundheitszustand der dreifachen Mutter ausschlaggebend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William nimmt Genesungskarten für Prinzessin Kate entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern bei Trooping the Colour 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de