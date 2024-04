Wird Prinzessin Kate wirklich zu Trooping the Colour kommen?

Wird Prinzessin Kate (42) wirklich zur traditionellen Trooping-the-Colour-Veranstaltung erscheinen können? Die alljährliche Militärparade wird im Juni zum Ehren des Geburtstages von König Charles (75) veranstaltet. Bereits vor wenigen Monaten wurde vom britischen Palast bestätigt, dass das Event der erste öffentliche Auftritt von Kate seit ihrer Bauch-OP und Krebsdiagnose sein wird. Wie der Adelsexperte Gareth Russell im Gespräch mit Us Weekly verrät, soll an dem Termin auch weiterhin festgehalten werden. Die Teilnahme sei aber von Kates aktuellen Gesundheitszustand abhängig – und dieser könne sich laut Gareth in jedem Moment ändern.

Für das britische Volk sei Kates Erscheinen von hoher Bedeutung. "Wenn die Prinzessin von Wales kommt, wäre das eine Freude für ihre Fans in England. Die Nation hofft darauf, dass es Kate endlich wieder besser geht", erzählt die Royal-Expertin Tessa Dunlop im US-Weekly-Interview. Auch für den Palast sei Kates Genesung von hoher Bedeutung. "Die Monarchie braucht sie", ist sich Tessa sicher. Seit ihrer Eheschließung mit Prinz William (41) scheint es so, als habe sich die 42-Jährige immer mehr zum beliebtesten britischen Royal entwickelt. Das bestätigt auch eine von The Sun kürzlich unternommene Umfrage. 76 Prozent aller Befragten gaben an, von Kate begeistert zu sein.

Auf ihre Fans kann Kate auch in dieser schweren Zeit setzen. Seit der Bekanntgabe ihrer Diagnose erhielt sie bereits unzählige Briefe und Karten mit Genesungswünschen. Einige Absender bekamen auch eine Danksagung vom Kensington Palace. Ein glücklicher Fan teilte via X den Schrieb. Auf dem hochwertigen Papier ist zu lesen: "Vielen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche an Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales. Ihre aufmerksame Geste wissen wir sehr zu schätzen." Die Royal-Liebhaberin war wegen des Schreibens ganz aus dem Häuschen. "Heute habe ich diesen wunderschönen Brief erhalten und ich kann wirklich sagen, dass ich ihn mein ganzes Leben lang in Ehren halten werde", freute sie sich im Netz.

