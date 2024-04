Singt Taylor Swift in diesem Song von ihrem Freund Travis?

Taylor Swifts (34) neues Album ist draußen: "The Tortured Poets Department: The Anthology". Es scheint nun, als wolle sie ihrem Freund Travis Kelce (34) eine geheime Botschaft mit einem ihrer Songs senden. In dem offiziellen Lyric-Video zu "So High School" auf YouTube leuchten die Buchstaben "T" und "K" in dem Wort "Twinkling" (zu Deutsch "funkelnd") und das "T" und "S" in "Lights" (zu Deutsch "Lichter") in Pink auf – alle anderen Buchstaben bleiben hingegen weiß? Will Taylor hier vielleicht auf etwas anspielen?

Fans auf X, ehemals Twitter, sind sich jedenfalls sicher, dass die aufleuchtenden Buchstaben eine bestimmte Bedeutung haben – und zwar, dass diese die Initialen von Taylor und ihrem Travis symbolisieren. "Oh mein Gott, 'TK' und 'TS' sind in Pink hervorgehoben", freut sich ein Swiftie auf der Plattform. Ein anderer User schließt sich an und schwärmt: "Sie ist so verliebt und ich bin dabei."

Obwohl Taylors elftes Album erst seit Freitag auf dem Markt ist, bricht sie damit bereits drei Rekorde. "Am 19. April 2024 wurde 'The Tortured Poets Department' das meistgestreamte Album auf Spotify innerhalb eines Tages und Taylor Swift wurde die am meisten gestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify", verkündete Spotify auf Social Media. Damit aber noch nicht genug: Das Album ging bereits vor der Veröffentlichung mit den meisten Vorab-Speicherungen in die Geschichte des Audio-Streaming-Diensts ein.

Getty Images Taylor Swift in Sydney im Februar 2024

Getty Images Travis Kelce im Februar 2024

Denkt ihr, dass das etwas zu bedeuten hat? Ja, das ist doch ganz klar! Ich finde das irgendwie an den Haaren herbeigezogen... Ergebnis anzeigen



