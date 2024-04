Taylor Swift bricht gleich drei Rekorde mit neuestem Album!

Wenn es jemanden gibt, der derzeit die Musikwelt beherrscht, dann ist es Taylor Swift (34). Mit ihrem neuen Album bricht die Sängerin jetzt mehrere Rekorde, wie Spotify auf X verkündet. "Am 19. April 2024 wurde 'The Tortured Poets Department' das meistgestreamte Album auf Spotify innerhalb eines Tages und Taylor Swift wurde die am meisten gestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify", verkündet der Audio-Streaming-Dienst. Auch die erste Single ihres elften Studioalbums erreichte die Spitze. "Fortnight (feat. Post Malone)" erzielte mehr Streams an einem einzigen Tag als jeder Song zuvor.

Laut Variety wurde Taylors neue Platte am Tag der Veröffentlichung mehr als 200 Millionen Mal gestreamt. Damit hat die Grammy-Gewinnerin nun die drei meistgestreamten Alben innerhalb eines Tages: Neben "The Tortured Poets Department" sind es "Midnights" und "1989 (Taylor's Version)", die die meisten Wiedergaben verzeichneten. Doch schon bevor Taylors neuestes Werk herauskam, brach es Rekorde – es ging als Album mit den meisten Vorab-Speicherungen in die Geschichte von Spotify ein.

"The Tortured Poets Department" wurde also sehnsüchtig von Taylors Fans erwartet. Kurz nach der Veröffentlichung hatte die Künstlerin aber noch eine Überraschung für sie: Sie veröffentlichte ein zweites Album, dasweitere 15 neue Songs für die Swifties parat hielt. Die News teilte Taylor auf Instagram. "Es ist eine Zwei-Uhr-Morgens-Überraschung: 'The Tortured Poets Department' ist ein geheimes Doppelalbum. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele schmerzhafte Gedichte geschrieben und wollte sie alle mit euch teilen", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr Taylors neues Album schon gehört? Ja, direkt nach der Veröffentlichung! Nein, so groß ist mein Interesse nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de