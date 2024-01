Prinz Joachim kommt ohne Familie zu Bruder Frederiks Krönung

Haben sie etwas keine Lust? 2022 sorgte das dänische Königshaus für Furore: Königin Margrethe von Dänemark (83) entzog vier ihrer Enkelkinder den Titel. Ihrem Sohn Prinz Joachim (54) stieß das übel auf, sodass einige Zeit lang Funkstille herrschte. Mittlerweile sollen sich die entfremdeten Familienmitglieder allerdings langsam wieder annähern. Nun steht ein besonderer Tag bei den dänischen Royals bevor: Prinz Frederik (55) wird zum König ernannt. Doch an der Zeremonie wird Joachims Familie wohl nicht teilnehmen!

Wie Hello! berichtet, soll die dänische Königsfamilie an diesem historischen Tag nicht ganz vollständig sein: Während der jüngste Sohn der Monarchin zwar extra aus den USA anreist, um seinen Bruder zu unterstützen, wird seine Familie dem besonderen Event fernbleiben: "Prinz Joachim wird dort sein, aber die Kinder gehen zur Schule. Es gibt keinen besonderen Grund", erklärt ein Sprecher des Palastes. Auch seine Frau Prinzessin Marie wird bei ihren Kindern in den Vereinigten Staaten bleiben.

Zuvor gab Margrethe in ihrer Neujahrsansprache bekannt, dass sie ihren Posten als Oberhaupt Dänemarks nach 52 Jahren Regentschaft abgeben wolle: "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist." Zudem erwähnte sie auch ihren verschlechterten Gesundheitszustand. Am 14. Januar wird ihr Sohn Frederik daher zum König gekrönt.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren vier Kindern

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim im April 2015

Anzeige

Getty Images Kronprinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

Was denkt ihr über das Fernbleiben von Prinz Joachims Familie bei Frederiks Krönung? Ich finde das absolut verständlich! Na ja, mich wundert das schon ein wenig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de