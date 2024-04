Heftig: So sieht Viktor Krum aus "Harry Potter" heute aus!

2005 ließ Stanislaw Janewski in seiner Rolle als Viktor Krum die Herzen der Harry Potter-Fans höherschlagen. Inzwischen sind fast 20 Jahre vergangen – und heute ist das bulgarische Bonbon kaum mehr wiederzuerkennen. Wirft man einen Blick auf das Instagram-Profil des Schauspielers, stellt man schnell fest, dass er sich optisch ziemlich verändert hat: Statt seinem markanten Buzzcut trägt Stan nun eine lange Mähne und einen Vollbart. Sein muskulöser Körper ist zudem mit großflächigen Tattoos geschmückt – darunter ein Schlangenmotiv.

Auf Social Media hat sich der 38-Jährige über die Jahre eine beachtliche Community aufgebaut: Mehr als 240.000 Follower verfolgen den Muskelmann inzwischen tagtäglich auf der Plattform. Dabei gewährt der Bulgare offenbar nur zu gerne Einblicke in sein privates Leben. Darüber hinaus versorgt Stan seine Fans auch auf YouTube mit regelmäßigem Content – unter anderem lädt er dort seine Motorradtipps und Eindrücke von seinen Reisen um die Welt hoch.

Durch sein Mitwirken als internationaler Quidditch-Spieler in "Harry Potter und der Feuerkelch" wurde er damals berühmt. Zwei Jahre später ergatterte Stan eine Rolle in dem amerikanischen Splatterfilm "Hostel 2". 2010 kehrte er zu seinen schauspielerischen Anfängen zurück: In "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1" war er wieder in seiner Rolle als Viktor Krum in der magischen Welt zu sehen.

Instagram / stan_yanevski Stanislaw Janewski im Februar 2024

Instagram / stan_yanevski Stanislaw Janewski im September 2023

