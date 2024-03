Jenny Frankhausers Sohn hat das Licht der Welt erblickt!

Süße Neuigkeiten von Jennifer Frankhauser (31): Die TV-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mama geworden! Das verkündet Jenny auf ihrem Instagram-Account. "25.03.2024 – Milan Steffen König. Aus dem Bauch – mitten ins Herz", schreibt die Schwester von Daniela Katzenberger (37) glücklich zu einem Bild, auf dem sie und ihr Partner Steffen König die Hand ihres kleinen Schatzes halten. Unter dem Beitrag tummeln sich die Kommentare – auch einige TV-Kollegen von Jenny beglückwünschen die frischgebackenen Zweifach-Eltern. "Herzlichen Glückwunsch! Du bist eine Power-Mama", kommentiert etwa Katja Krasavice (27). Auch Pia Tillmann (38), die selbst erst ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen durften, freut sich für die kleine Familie: "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben! Einen wunderschönen Start für euch als Familie und alles Glück der Welt!"

Dass der Kleine auf den Namen Milan hört, dürfte für viele von Jennys Fans keine große Überraschung sein. Schon vor wenigen Monaten verriet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf ihrem Social-Media-Account, dass ihr zweiter Sohn Milan heißen wird. "Der Liebe, der Angenehme, der Friedensbringer", erklärte Jenny zudem.

Trotz der Vorfreude auf ihren zweiten Nachwuchs plagten die 31-Jährige während ihrer Schwangerschaft Ängste und Zweifel. "Davor habe ich offen gesagt großen Respekt und hoffe, dass ich das gut meistern werde. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gleich gerecht zu werden", offenbarte Jenny kürzlich in einem Interview mit Bild. Auch gab sie zu: "Ich brauche deutlich mehr Hilfe, wenn ich mit Damian unterwegs bin. Da hilft mir mein Freund Steffen, zum Beispiel, wenn der Kinderwagen in den Kofferraum muss. Ich habe nicht mehr so viel Kondition und bin manchmal körperlich nicht fit genug."

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr Jennys Leben als zweifache Mama verfolgen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de