Lange her: Michael J. Fox und Tracy erscheinen bei Premiere!

Seitdem Michael J. Fox (62) 2020 die Entscheidung getroffen hatte, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen, sah man den Schauspieler nur noch wenig bei großen Events. Deswegen ist es noch bemerkenswerter, dass er vor ein paar Tagen bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Unglücksbringer – Das Leben und die Tode des Robert Durst" erschien. Begleitet wurde er von seiner Frau Tracy Pollan (63). Die beiden posierten Arm in Arm, wie Daily Mail berichtet. Der Schauspieler, bei dem vor über 30 Jahren Parkinson diagnostiziert wurde, hielt seine Garderobe recht leger. Er trug eine dunkelblaue Jeans, ein graues Oberteil und ein passend meliertes Jackett. Seine Partnerin hatte sich für ein komplett schwarzes Ensemble entschieden.

Die Dokumentation behandelt den Fall des Mörders Robert Durst. Während die erste Staffel 2015 gefilmt wurde, entdeckten die Produzenten neue Beweismittel aus dem Jahr 1999, die später zur Überführung und Verhaftung von Robert Durst führten. Die zweite Staffel soll wohl die acht Jahre nach der Ausstrahlung des Originals abdecken. Aber weswegen ist Michael bei der Premiere dieser Mord-Doku anwesend? Vielleicht soll sein Auftritt dort als sanfter Start zurück in das Hollywood-Leben gelten. Immerhin erzählte er erst am Anfang dieses Monats gegenüber Entertainment Tonight: "Ich würde wieder spielen, wenn es eine Rolle geben würde, in die ich meine eigenen Erfahrungen einbringen könnte."

Seit den frühen 80ern gehört Michael zu den größten Namen in der Filmbranche. Die Filme der Zurück in die Zukunft-Trilogie zählen heute zu den beliebtesten Klassikern der Welt. Doch schon zur Jahrtausendwende musste er sich aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung eine Auszeit vom Rummel Hollywoods gönnen. Eines der Symptome der Nervenkrankheit ist die Verschlechterung des Erinnerungsvermögens. Auch deswegen nahm er in den vergangenen zehn Jahren nur selten Rollen an, für die er viel Text auswendig lernen musste. Stattdessen drehte er Dokumentationen oder lieh seine Stimme animierten Figuren wie Stuart Little aus der gleichnamigen Trilogie.

Getty Images Michael J. Fox im April 2019

Michael J. Fox in "Zurück in die Zukunft III"

