Notlösung! Tori Spellung musste Windel von Sohn benutzen

Mit diesem Einblick in Tori Spellings (50) Privatleben haben wohl die wenigsten gerechnet! In ihrem Podcast "Misspelling" packt die Schauspielerin über besondere Erlebnisse in ihrem Leben oder ihren gewöhnlichen Alltag in ihrem Familienleben aus. Zuletzt hat sie dort ein ganz brisantes Geheimnis verraten: Eines Tages habe sie aus der Not heraus in eine Windel ihres Sohnes gepinkelt! "Ich saß auf der 101 fest, unserer verrücktesten Autobahn hier, und dachte: 'Ich schaffe es nicht nach Hause.' Also habe ich in meine Tori-Poppins-Tasche geschaut und gehofft: 'Bitte Gott, bitte etwas'", erinnert sie sich. Glücklicherweise habe sie die Windel ihres Jüngsten gefunden. Die Chance habe sie genutzt. "Ich habe tatsächlich die Windel angezogen und mir in Beaus Windel in die Hose gepisst", offenbart die Blondine. Diese Erfindung sei wirklich praktisch!

Des Weiteren erzählt die Beverly Hills, 90210-Berühmtheit in ihrem Podcast über ihr Liebesleben und die Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Dean McDermott (57). Das Ex-Paar befindet sich aktuell in seiner Scheidung – mehr als 18 Ehejahren gingen Tori und der kanadische Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Aufgrund der fünf Kinder stehen die sie immer noch in Kontakt. Und wie sie verriet, läuft das Co-Parenting sehr gut. "Wir kommen im Moment sehr gut mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder zurecht." Was die gemeinsame Erziehung ihres Nachwuchs angeht, seien sie sich grundlegend einig. "Man hofft, dass es so funktioniert. Das hofft man immer", fügte sie hinzu.

Getrennt ist das Paar schon seit Längerem. Dean ist sogar schon wieder in festen Händen – und wie der Familienvater im Interview mit Page Six betonte, verstehen sich seine Ex und seine neue Partnerin sogar gut miteinander. "Ich bin so gesegnet, dass alle miteinander auskommen und sich für das Wohl der Kinder einsetzen. Es ist eine wunderbare Sache", erzählte er ganz zufrieden und erleichtert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Dean Mc Dermott, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Tori so eine Geschichte im Netz verrät? Nein und das hätte sie auch ruhig für sich behalten können! Ja, ist doch lustig! Ist doch nichts dabei. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de