Patrick Mahomes und Brittany zeigen sich verliebt auf Date

Patrick Mahomes (28) und seine Ehefrau Brittany (28) genießen ihre gemeinsame Zeit! Am Donnerstag teilte die Blondine ein süßes Foto in ihrer Instagram-Story, das die beiden kuschelnd in einem Restaurant zeigt. Der NFL-Star schmiegt sich darauf an die Schulter seiner Liebsten, während diese liebevoll ihren Arm um Patricks Kopf legt. "Mein Baby", betitelt sie den Schnappschuss. Zudem postet Brittany einen Boomerang, in dem die beiden lächelnd in die Kamera blicken. Das Paar befindet sich aktuell im Urlaub, um den Geburtstag einer Freundin zu feiern.

Patrick und Brittany sind bereits seit der Highschool ein Paar. In einer älteren Story teilte die Unternehmerin ein Bild, das die beiden als Teenager zeigt. Brittany, damals noch mit Zahnspange, grinst in die Kamera, während sie ihrem zukünftigen Ehemann mit einer Hand ins Gesicht fasst. Patrick schaut hingegen eher weniger begeistert aus. "Wer hätte gedacht, dass wir zwölf Jahre später da sind, wo wir jetzt sind!", schrieb die Blondine zu dem Throwback-Foto.

Im Jahr 2022 gaben sich Patrick und Brittany das Jawort. Dafür veranstaltete das Paar eine romantische Zeremonie auf Hawaii. Zuvor wurden die beiden Eltern von zwei Kindern – Töchterchen Sterling und Sohn Patrick Levon, genannt Bronze. Wenn es nach Patrick geht, könnte der kleine Bronze zukünftig in seine Football-Fußstapfen treten. "Wir überholen alle anderen. Das ist alles, was ich will. Alle anderen überholen – dann lasse ich ihn spielen", erklärte er in einem Video.

Getty Images Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

