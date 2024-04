So verliebt waren Brittany und Patrick Mahomes in der Schule

Brittany (28) und Patrick Mahomes (28) sind bereits seit der Highschool ein Herz und eine Seele. Wie das damals ausgesehen hat, verrät die Frau des Star-Quarterbacks ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story: Als Teenie mit Zahnspange grinst sie auf einem Throwback-Foto frech neben ihrem zukünftigen Ehemann, der gar nicht so glücklich aussieht. "Wer hätte gedacht, dass wir zwölf Jahre später da sind, wo wir jetzt sind!", schreibt die zweifache Mutter unter die putzige Erinnerung – denn immerhin sind sie auch heute noch unzertrennlich. So schlimm scheint Patrick das Ganze auch gar nicht zu finden, denn er repostet den Rückblick seiner Frau stolz.

Brittany unterstützt ihren Mann auch heute bei seinen Spielen, so oft sie kann. Nachdem Patrick mit seinen Kansas City Chiefs den Super Bowl ein weiteres Mal gewonnen hatte, platzte seine Gattin fast vor Stolz. "Er ist ein wahrer Anführer und ein Teamplayer. [...] Ich habe so viel hinter den Kulissen gesehen, dass ich für immer Ehrfurcht vor dir als Mensch und als Footballspieler haben werde", schrieb die 28-Jährige im Netz. Dazu teilte sie ein Bild, das den strahlenden Sieger zusammen mit seinem Lieben zeigt. "Ich liebe dich und bin immer und ewig stolz auf dich", schloss sie glücklich.

Ihre kleine Familie konnten Brittany und Patrick schon um zwei Kinder erweitern. Zuerst war Töchterchen Sterling auf die Welt gekommen, ihr folgte Sohnemann Patrick Levon, genannt Bronze. Vor allem den kleinen Bronze sieht der NFL-Star schon in seine Fußstapfen treten. "Wir überholen alle anderen. Das ist alles, was ich will. Alle anderen überholen – dann lasse ich ihn spielen", hatte der Texaner nach dem Super Bowl stolz erklärt, wie ein von der NFL aufgenommenes Video zeigt.

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes mit ihrer Tochter, September 2022

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling

