Zukunftspläne: Patrick Mahomes will Söhnchen als Nachfolger

Sein kleiner Sohn soll in seine Fußstapfen treten. Patrick Mahomes kann mit gerade einmal 28 Jahren schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Erst vor wenigen Wochen gewann der Football-Star bereits zum vierten Mal den Super Bowl. Auch privat könnte es kaum besser laufen: Der Texaner ist glücklich mit Gattin Brittany (28) verheiratet und das Paar begrüßte bereits zwei Kinder auf der Welt. Für seinen Sohn schmiedet Patrick bereits Zukunftspläne: Der kleine Bronze soll sein Nachfolger werden.

Auf Instagram teilt die NFL ein Video, das Patrick kurz nach dem Sieg gegen die San Francisco 49ers in Las Vegas zeigt. Mit seinem Sohn auf dem Arm und umgeben von Konfetti plaudert der Star-Quarterback stolz über die Karrierepläne für den gerade einmal ein Jahr alten Bronze: "Wir überholen alle anderen. Das ist alles, was ich will. Alle anderen überholen – dann lasse ich ihn spielen." Offenbar sieht Patrick Bronze schon als baldigen Quarterback seiner Kansas City Chiefs.

Allzu interessiert am Super Bowl scheint Bronze aber aktuell noch nicht zu sein. Kurz nach dem Mega-Event teilte Pats Frau Brittany ein Bild ihres Söhnchens: Der schlummerte inmitten des Spektakels friedlich ein – und das noch vor dem Kick-off. Als Papa und seine Chiefs dann aber den Sieg errangen, war der Mini-Mahomes wieder wach und konnte mitfeiern.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern Patrick Lavon und Sterling

Getty Images Patrick Mahomes jubelt beim Super Bowl

Instagram / brittanylynne Bronze Mahomes schläft während des Super Bowls 2024

